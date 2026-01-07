Dal 1° gennaio 2028 verranno aggiunti altri due mesi, che nel caso delle pensioni di vecchiaia porteranno i requisiti anagrafici minimi a raggiungere quota 67 anni e tre mesi. Stando alle tabelle della Ragioneria dello Stato, non ci sono al momento indicazioni su un cambio di rotta dell’aspettativa di vita in Italia (tra le più alte del mondo). Di conseguenza, secondo le leggi attuali, ogni due anni scatterà un allungo di tre mesi. Entro il 2034 è dunque probabile che la pensione di vecchiaia arrivi a 68 anni e i contributi per l’anticipata a 43 anni e 10 mesi (42 anni per le donne).

Per approfondire: Pensione, rivalutazione e aumenti a gennaio 2026: novità, conguagli e calendario pagamenti