Bollette, reclami celeri e stretta su tempi attesa call center: novità

Introduzione

Risposte motivate entro 30 giorni, indennizzi automatici in bolletta e tempi di attesa ai call center inferiori a 180 secondi. Sono solo alcune delle novità relative ai servizi per la fornitura di luce e gas contenute nel Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale (Tiqv) pubblicato da Arera - l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Ecco cosa sapere.