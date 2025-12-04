Regali, cibo, trasporti, viaggi: ecco come risparmiare a Natale

Ecco, allora, i primi 5 consigli emersi dall'indagine:

1. Per quanto concerne i regali di Natale l'ideale sarebbe pianificare gli acquisti con discreto anticipo, sfruttando in particolare le potenzialità e la comodità del web per provare a risparmiare. Il riuso e soprattutto i regali fatti a mano possono essere idee interessanti per ridurre i costi e, nel caso specifico, cercare anche di essere originali.

2. Sugli addobbi e sull'albero di Natale il consiglio è quello acquistare prodotti di qualità ma di riutilizzarli almeno per più anni di fila, così da ammortizzare la spesa. Magari si può pensare di pianificare uno o più temi cromatici ricorrente da interscambiare, ma senza cambiare stile ogni anno. Per quanto riguarda le luci, meglio puntare su quelle a basso consumo e dotate di timer per spegnerle nelle ore notturne.

3. Un tema centrale in questo periodo è quello legato a pranzi e cenoni. Gli esperti suggeriscono di confrontare i prezzi dei prodotti presenti sugli scaffali, ma di preferire, se possibile, prodotti di stagione e locali, per tentare di arrivare a risparmi che possono toccare anche cifre pari al 20% di risparmio rispetto alle previsioni. Senza dimenticari, magari, anche di recuperare gli avanzi e di trasformarli in piatti del giorno dopo.

4. Con la stagione fredda i costi da contemplare sono anche quelli delle bollette del gas. Un concetto può tornare utile per chi vuole risparmiare: non servono 28 gradi in casa, specie se si hanno ospiti. Tanto dipende anche dal fornitore, dunque per chi pensa di pagare troppo è importante confrontare le offerte di più venditori per trovare quella più adatta alle proprie esigenze.

5. Il carburante è un altro aspetto da considerare per chi sceglie di fare le vacanze in viaggio. Prima di partire, meglio fare il pieno in un distributore in città, preferibilmente ad una pompa “bianca” e in modalità self-service. Meglio lasciar perdere il rifornimento in autostrada.

