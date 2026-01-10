Bonus Fibra, in arrivo incentivo per Internet più veloce. Le novità

L’annuncio era arrivato in realtà già lo scorso anno, per la precisione ad aprile 2025, quando il Mimit aveva ospitato a Palazzo Piacentini il Tavolo Tlc. I rappresentanti del governo che avevano partecipato - il titolare del dicastero Adolfo Urso e la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone - in quell’occasione avevano presentato un pacchetto organico di misure da 629 milioni di euro, parlando di interventi “che spaziano dal cablaggio verticale per i cittadini, alla ricerca e sviluppo per le grandi imprese, fino alla digitalizzazione delle infrastrutture comunali”.

Per approfondire: Digitalizzazione, il rapporto: solo il 46% degli italiani ha competenze di base. I dati