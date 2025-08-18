Digitalizzazione, solo il 46% degli italiani ha competenze di base

Introduzione

Secondo il Rapporto Eurobarometro 2025, solo il 46% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, un dato inferiore alla media europea (54%) e lontano dall’obiettivo dell’80% fissato dalla Commissione per il 2030. La percentuale scende sotto il 30% tra gli over 60. La divisione tra Nord e Sud è netta, a causa dell’accessibilità delle infrastrutture, della qualità del sistema scolastico e della disponibilità di servizi pubblici e formativi digitali: si segnalano picchi di marginalità nelle aree interne, rurali e nel Mezzogiorno. C’è inoltre un divario generazionale, strutturale: oltre il 70% degli under 30 utilizza ogni giorno strumenti digitali, mentre tra gli over 65 la percentuale crolla.