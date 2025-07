Università, i nuovi corsi in arrivo per l’anno accademico 2025/26

L’altro filone molto battuto sono i nuovi corsi sul digitale, che ricorre 11 volte, in varie tipologie: da Scienze sociali e dati digitali di Padova a Data analytics, Economia e Tecnologie digitali di Bergamo; da Innovazione organizzativa, digitale e amministrativa della Pa di Parma a Intelligenza digitale e gestione del cambiamento di Pisa. A questo gruppo si possono aggiungere le altre cinque attivazioni di intelligenza artificiale - da sola o abbinata all’Ingegneria informatica come fa la San Raffaele di Roma, all’Analisi dei dati per le scienze della salute come avviene alla Humanitas university o alla Chimica come succede a Urbino - e le quattro in data science.