Università, il Politecnico di Milano tra i primi 100 atenei al mondo

Nunzio Quacquarelli, fondatore e presidente di QS, ha dichiarato: "Come ha giustamente avvertito Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia, l'Italia si trova ad affrontare una doppia crisi: l'invecchiamento della forza lavoro e l'accelerazione della perdita dei suoi giovani più istruiti. Secondo l'Istat, nell'ultimo decennio il Paese ha subito una perdita netta di quasi 100.000 laureati tra i 25 e i 35 anni. Non si tratta solo di un cambiamento demografico, ma di un'emergenza economica e sociale. Le migliori università italiane si stanno guadagnando un posto sulla scena mondiale. Il Politecnico di Milano, ad esempio, è entrato nella QS global top 100 - un risultato storico per l'Italia e un segno di ciò che è possibile fare con una visione strategica a lungo termine. Ma questa eccellenza rimane concentrata. La sfida è ora quella di scalarla a livello di sistema. In un momento in cui i salari reali rimangono al di sotto dei livelli dell'anno 2000, il prestigio accademico globale non è sufficiente. L'Italia deve trasformare le sue università in motori di crescita inclusiva, non solo in avamposti accademici. Ciò significa ricostruire gli incentivi al rientro dei talenti emigrati all'estero, creare alleanze università-industria e tradurre il successo formativo in opportunità di carriera in patria. Il riconoscimento globale è un passo essenziale, ma la vera vittoria è il mantenimento dei talenti a livello nazionale".

