Migliori MBA, classifica Financial Times: SDA Bocconi è il quarto

Introduzione

L’Università Bocconi si conferma tra le facoltà migliori al mondo: la sua SDA School of Management è al quarto posto dei 100 più prestigiosi MBA (Master in Business Administration) a livello globale secondo il Financial Times. Anche se scende di una posizione rispetto al 2024, restringendo il campo all’Europa resta salda in seconda posizione e sbaraglia la concorrenza nazionale: nessun altro corso italiano è nella lista. La medaglia d’oro va però agli Stati Uniti, al primo posto con la Wharton School dell’Università della Pennsylvania e che in generale compaiono in classifica 39 volte. Ecco quali sono i MBA più quotati e sulla base di quali criteri sono stati selezionati.