Tim, che cosa cambia con Poste primo azionista: gli scenari futuri

Introduzione

La staffetta nell’azionario di Tim apre un nuovo capitolo per la società nazionale di telecomunicazioni. Con l’acquisizione del 15% da Vivendi, Poste Italiane è diventata il primo azionista del gruppo, con una partecipazione complessiva al 24,81%. L’operazione, annunciata sabato, segna il ritorno sotto il controllo italiano della maggior compagnia del Paese, in un momento particolarmente critico per il settore. Tra il 2010 e il 2023, infatti, il fatturato del comparto è sceso del 35%, con un calo drastico della telefonia mobile (-47%) e un taglio dell’occupazione del 30%, con 40mila posti di lavoro persi. Come riporta il Corriere della Sera, il gruppo controllato dal governo si trova quindi nella posizione di decidere quali rimedi servano e in quali tempi per rilanciare un settore che occupa circa 100mila persone ed è cruciale per la digitalizzazione del Paese. Ecco cosa cambia con la nuova posizione di vertice di Poste in Tim.