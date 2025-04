Truffa dello Spid per duplicare l'identità digitale. Cosa sapere

Introduzione

L’11 aprile l’Istituto di previdenza ha diffuso un messaggio per mettere in guardia cittadini e cittadine sulle frodi informatiche. Sempre più spesso ultimamente infatti i truffatori inviano un SMS agli utenti facendo apparire come mittente l’Inps stesso. La comunicazione invita a cliccare su un link per aggiornare i propri dati: il sito su cui si viene reindirizzati è una copia di quello ufficiale, ma non è autentico. A questo punto viene chiesto di inserire informazioni personali sensibili come dati anagrafici, codice fiscale, Iban, copia di documenti, un selfie o un video. Con il materiale raccolto viene creato un falso Spid, poi usato per compiere illeciti. È la cosiddetta truffa del secondo Spid, popolare soprattutto in questi giorni perché si avvicina il periodo in cui si presenta il 730.