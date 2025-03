Deepfake online, truffa da 33 milioni contro pensionati e imprenditori

Secondo quanto svelato dal Guardian, una rete criminale avrebbe ingannato migliaia di risparmiatori in Europa e in Canada. Il gruppo avrebbe promosso in modo fraudolento criptovalute e altri schemi d’investimento tramite l’utilizzo di video deepfake e false news in cui venivano rappresentati volti noti di tv e radio

Una rete criminale con base in Georgia avrebbe truffato migliaia di risparmiatori in Europa e in Canada, sfruttando l’immagine di personaggi famosi per realizzare video deepfake pubblicati su Facebook e Google: a riportarlo è il Guardian, secondo cui il gruppo avrebbe promosso in modo fraudolento criptovalute e altri schemi d’investimento tramite l’utilizzo di video deepfake e false news in cui venivano rappresentati in modo ingannevole l’esperto Martin Lewis, il conduttore radiofonico Zoe Ball e lo scrittore e avventuriero Ben Fogle. I truffatori, che avrebbero tentato di contattare potenziali vittime anche nelle ultime settimane, avrebbero ottenuto circa 35 milioni di dollari: poco meno di 33 milioni di euro.