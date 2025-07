Dazi, incontro Trump-von der Leyen in Scozia. I punti dell'intesa

Se sembra ormai dato per certo che scatterà il dazio al 15%, tutto è ancora in evoluzione per quanto riguarda un’altra importante partita, quella su acciaio e alluminio, per cui Trump non è intenzionato a venirsi incontro. Prima di decollare per la Scozia, parlando con i cronisti, ha dato l'impressione di voler frenare l'ottimismo degli ultimi giorni: "Su acciaio e alluminio non c'è molto margine di manovra"- Tradotto, sui primi due settori colpiti dai dazi americani la percentuale resterà del 50%. Un pugno duro che non rappresenta una novità: già nel 2018 Trump applicò tariffe rispettivamente del 25% e del 10% su acciaio e alluminio, provocando una reazione a catena: le contromisure continentali per 2,8 miliardi di euro colpirono prodotti simbolici come bourbon, Levi's e Harley-Davidson. Lo stesso arsenale che Bruxelles ha inserito anche nella sua prima lista di contro-dazi pronta a scattare il 7 agosto.