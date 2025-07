Sfiorata collisione negli Usa tra aereo linea e caccia, due feriti

Economia

Secondo il bilancio di Assaeroporti sono stati 220 milioni i viaggiatori che sono passati per gli scali italiani nel corso del 2024, un numero in crescita rispetto al 2023 e che segna il ritorno del traffico ai valori pre-Covid. In testa alla classifica per numero di transiti c’è Roma Fiumicino, che sfiora i 50 milioni, e sul podio si piazzano anche due aeroporti lombardi come Malpensa e Bergamo, con rispettivamente 28,9 e 17,3 milioni