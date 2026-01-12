Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato in Venezuela

Alberto Trentini è originario di Venezia e ha 46 anni (compiuti in cella lo scorso 10 agosto, ndr). Vanta un’esperienza decennale in prima linea nella cooperazione internazionale. Dopo la laurea in Storia alla Ca’ Foscari di Venezia, e il servizio civile, Trentini si è specializzato come assistente umanitario a Liverpool e ha preso un master in sanificazione dell’acqua a Leeds, decidendo poi di trasferire sul campo le sue competenze.

È stato 6 mesi in Perù nel 2017, per aiutare i territori colpiti dalle inondazioni. Successivamente è stato anche in Ecuador, Paraguay, Bosnia, Etiopia, Nepal, Grecia e Libano. L’ultimo incarico è stato priori quello in Venezuela, con la ong francese Humanity and Inclusion, specializzata nell’assistenza a persone con disabilità.

