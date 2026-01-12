Offerte Sky
Venezuela, liberati gli italiani Trentini e Burlò

Mondo

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Tajani con un post su X

Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. "Lo ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. "Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente" ad interim Delcy "Rodriguez che il governo italiano apprezza molto", conclude il ministro degli Esteri.

 

Meloni: "Gioia e soddisfazione"

 

"Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlo', che si trovano ora in sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Caracas". Lo dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorita' di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato", ha aggiunto Meloni.

 

