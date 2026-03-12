Come funzionano le mine con cui l'Iran minaccia lo stretto di Hormuz

Secondo alcune fonti, la Marina di Teheran finora avrebbe piazzato nello Stretto circa una dozzina di ordigni di cui si conosce l'ubicazione, ma potrebbe dispiegarne molte di pù, forse anche a centinaia. Secondo il presidente americano, Donald Trump, in realtà non ci sarebbe ancora una minaccia simile, mentre il CentCom americano ha comunque invitato ad evitare "tutte le strutture portuali in cui operano le forze navali iraniane" che il "regime sta utilizzando per condurre operazioni militari". Si tratta, è stato spiegato, di strutture che "hanno perso lo status di protezione e sono diventate legittimi obiettivi ai sensi del diritto internazionale".

Hormuz - ©Ansa