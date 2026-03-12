Guerra in Iran, cos’è il sito nucleare di Fordow e perché è importante

Nonostante questo Fordow, insieme agli altri siti nucleari iraniani, è stata oggetto di attacchi da parte di USA e Israele nel giugno 2025. Secondo quanto annunciato allora dal presidente americano Donald Trump, sei bombe anti-bunker (GBU-57 Massive Ordnance Penetrator da 30.000 libbre) sono state sganciate su Fordow: una prima volta assoluta per questi ordigni in battaglia. I rapporti sui danni subiti dal sito iraniano però sono stati discordanti e non si è mai capito quanto abbiano inciso sulla capacità operativa del sito.