Deepfake, giornalisti SkyTG24 usati per truffe finanziarie

Un video deepfake che utilizza il volto e la voce di alcuni giornalisti di SkyTG24 è stato diffuso sui social media per promuovere una truffa finanziaria. I giornalisti di cui è stata utilizzata l’immagine sono Mariangela Pira e Lorenzo Borga e nei video sembrano sostenere l’esistenza di una piattaforma di investimento che - stando alla truffa - sarebbe stata creata dal governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta e dall’imprenditore Massimo Moratti per garantire rendite finanziarie ai cittadini italiani.

I deepfake sono video generati o modificati grazie all'intelligenza artificiale, che riescono a far apparire una persona mentre dice o fa cose che non ha mai detto o fatto. Gli utilizzi malevoli di questa tecnologia includono spesso la realizzazione di video pornografici, la messa in atto di truffe per estorcere denaro e la creazione di video per diffondere disinformazione e manipolare l’opinione pubblica.

Il singolo video in cui ci siamo imbattuti ha raggiunto 70 mila visualizzazioni in pochi giorni, ma in passato la nostra testata è rimasta vittima di video simili. Il video con Mariangela Pira e Lorenzo Borga è stato segnalato e successivamente rimosso dalla piattaforma che lo ospitava. Tuttavia, non sempre l’eliminazione è rapida. Reporter Senza Frontiere, ad esempio, ha recentemente denunciato X (l’ex Twitter) per aver lasciato online per diverso tempo un falso servizio della BBC che danneggiava la reputazione dell’organizzazione no-profit, nonostante le numerose segnalazioni ricevute.

Le frodi che utilizzano i deepfake non sono una novità. A inizio anno, la Polizia Postale ha segnalato di aver oscurato quasi 500 siti dedicati a truffe finanziarie, molti dei quali ospitavano video alterati digitalmente. Anche la Banca d’Italia è intervenuta sei mesi fa, denunciando la presenza di deepfake che coinvolgevano il suo Governatore e altre autorità del mondo finanziario.