A San Siro Haier scende in campo con le nuove smart TV

Haier sceglie Milano e al tempio del calcio di San Siro presenta la nuova gamma di Smart TV per il mercato italiano, segnando un passo strategico verso un ecosistema domestico connesso e premium. La linea include modelli OLED, QD-MiniLED, QLED e LED, con tecnologie avanzate per qualità visiva e sonora di alto livello, tra cui Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e AI Vocal Separation. I televisori, basati su Google TV e compatibili con l’app hOn, offrono funzionalità smart, gaming avanzato e un design sostenibile.

Haier, leader globale nel settore degli elettrodomestici, ha annunciato il debutto ufficiale della sua nuova gamma di Smart TV sul mercato italiano. Disponibili già in preordine, i nuovi modelli si distinguono per l’adozione delle tecnologie più avanzate, tra cui OLED, QD-MiniLED, QLED e LED. Il lancio è stato celebrato con un evento esclusivo allo Stadio San Siro di Milano, la “Extraordinary Champions Night”, che ha visto la partecipazione di Diletta Leotta come madrina d’eccezione.

Pensati anche per i gamer più esigenti, i TV Haier supportano HDMI 2.1, refresh rate fino a 144Hz, VRR e AMD FreeSync Premium PRO, garantendo fluidità e reattività. L’audio è affidato a tecnologie come Dolby Atmos e a partner di prestigio come Harman Kardon e KEF, per un suono immersivo e potente. Con questa nuova serie Haier punta a soddisfare ogni esigenza abitativa, rafforzando il proprio posizionamento premium e accelerando la costruzione di un ecosistema domestico connesso e personalizzato.

I nuovi TV Haier integrano funzionalità smart avanzate, come la piattaforma Google TV, comandi vocali intelligenti, controllo tramite app hOn e un processore Quad Core per prestazioni elevate. Inoltre, il telecomando a energia solare e la tecnologia AI Vocal Separation testimoniano l’impegno del brand verso l’innovazione sostenibile e l’esperienza utente.

Uno sguardo sulla gamma

Al vertice troviamo gli OLED, con i modelli C95 e C90, con neri perfetti, contrasto infinito e una visione impeccabile da ogni angolazione. Inoltre, la bassa emissione di luce blu, certificata TUV, contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo, anche durante visioni prolungate.

Accanto agli OLED, i modelli QD-MiniLED M96, M95, M90, M80: migliaia di LED indipendenti offrono neri profondi e immagini brillanti.

Completano la gamma le soluzioni QLED e LED, per chi cerca prestazioni elevate, design ricercato e un’interfaccia utente intuitiva e reattiva.

La gamma assicura una luminosità di picco fino a 2200 Nits e supporta tutti i principali formati HDR, tra cui HLG, HDR10, HDR10+ (anche in versione Adaptive) e Dolby Vision IQ. Il sensore di luminosità ambientale regola automaticamente e in tempo reale luminosità e contrasto per un’immagine sempre ottimizzata.

Con televisori che vanno da 32 a 100 pollici, Haier offre soluzioni per ogni esigenza abitativa. Ma lo sguardo è già proiettato al futuro: il nuovo modello M96, in arrivo entro fine anno, porterà la tecnologia QD-Mini LED fino a 115 pollici, con un livello di brillantezza, contrasto e profondità incredibili per uno schermo di queste dimensioni, potenziato da funzionalità smart avanzate e Intelligenza Artificiale integrata. Grazie alla tecnologia AI Vocal Separation, basata su meccanismi di machine learning, il TV è in grado di riconoscere la posizione delle voci sullo schermo e riprodurre il suono in modo coerente con l’immagine: l’audio proviene esattamente dal punto in cui si svolge la scena.