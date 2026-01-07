Fastweb+Vodafone e Tim, accordo per il 5G: arriva il ran sharing

Sviluppo delle reti e diffusione del 5G anche nei piccoli comuni: Fastweb+Vodafone e Tim si sono alleate in un progetto di cooperazione per migliorare le connessioni attraverso un modello di RAN (Radio Access Network) sharing. Il progetto, che per diventare operativo deve attendere il via libera di Mimit, Antitrust e Agcom, prevede che ogni società sviluppi la rete in 10 regioni realizzando circa 15.500 siti entro la fine del 2028. La particolarità è che ognuno potrà usare l'infrastruttura dell'altro. In questo modo, come si legge in una nota, si evitano duplicazioni infrastrutturali e gli operatori mantengono "una piena autonomia commerciale e indipendenza tecnologica" con "un ridotto impatto ambientale e, riducendo i costi" e liberando "risorse per nuovi investimenti".