S26, S26 Plus, S26 Ultra svelati al Samsung Galaxy Unpacked 2026: prezzo e caratteristicheTecnologia
La casa sudcoreana ha presentato i nuovi modelli di smartphone, che presentano alcune novità rispetto alla generazione precedente. L’annuncio dei prodotti è arrivato in un momento di stallo per il settore: secondo gli analisti di Omdia in Europa è sceso in un anno dell'1%
Samsung ha presentato i nuovi smartphone top di gamma della sua linea: nel corso del Galaxy Unpacked infatti sono arrivate le prime immagini dell’S26, i dispositivi mobili su cui punta l’azienda sudcoreana. La serie Galaxy S26 comprende le versioni standard, Plus e Ultra, quest'ultima con un pennino inserito nello chassis e la novità del "privacy display" per nascondere da occhi indiscreti le informazioni private sullo schermo. L'annuncio della società è arrivato in un momento di stallo per il settore, che secondo gli analisti di Omdia in Europa è sceso in un anno dell'1%. Samsung è ancora prima nel mercato continentale, seguita da Apple.
Le novità dei Galaxy S26
Sono tre, come detto, i modelli del nuovo Galaxy: l’S26, il Plus e l’Ultra. Il design dei tre prodotti risulta essere molto coerente, mentre l’innovazione principale è il “privacy display”: disponibile solamente sull’Ultra, si tratta di una tecnologia hardware dei dispositivi che di fatto oscura lo schermo per chi lo guarda di lato. A differenza delle già esistenti pellicole da applicare sullo schermo, il “privacy display” non altera la qualità dello schermo quando è disattivata e può essere personalizzata. Novità arrivano anche dal capitolo intelligenza artificiale: sui tre telefoni infatti è presente l'integrazione di Perplexity, il chatbot che si affianca ai già presenti Google Gemini e a Bixby, assistente di Samsung ora migliorato. Nicolò Bellorini, Vice President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Italia, ha detto: “Vogliamo rendere l'intelligenza artificiale parte integrante e naturale dell'esperienza smartphone. Non parliamo di singole funzioni, ma di un ecosistema IA che lavora in modo proattivo e sicuro per semplificare la vita quotidiana delle persone”.
I modelli di Galaxy S26
I tre modelli presentano caratteristiche differenti, a partire dallo dimensione degli schermi: l’S26 ha infatti un display da 6,3 pollici, il Plus da 6,7 e l’Ultra da 6,9. Gli smartphone saranno disponibili nei negozi nei colori Cobalt Violet, White, Black e Sky Blue, mentre online sarà possibile scegliere anche Silver Shadow e Pink Gold. Per quanto riguarda le fotocamere, l’S26 e l’S24 Plus presentano una 50 MP Wide (qualità ottica 2×, OIS, F1.8), una 12 MP Ultra‑Wide F2.2 e una 10 MP Tele 3× OIS F2.4 posteriori, mentre quella frontale è una 12 MP F2.2. L’Ultra invece ne ha quattro posteriori (200 MP Wide F1.4, 50 MP Ultra‑Wide F1.9, 50 MP Tele 5× OIS, 10 MP Tele 3× OIS) e una frontale uguale agli altri modelli. Lato batteria invece, il Galaxy S26 ne ha una da 4300 mAh (più capiente rispetto alla generazione precedente), mentre il Plus da 4900 mAh e l’Ultra da 5000 mAh.
Il prezzo dei nuovi Galaxy S26
Infine, capitolo prezzo: il modello base Galaxy S26 da 256 giga di memoria parte da 1.029 euro, mentre quello con il doppio della capacità costa 1.229 euro. I modelli Plus, disponibili con gli stessi tagli di memoria, hanno un prezzo rispettivamente di 1.289 e 1.489 euro. Il Galaxy S26 Ultra, invece, parta da 1.499 euro (256gb) ed è disponibile anche con una memoria di 512g a 1.699 euro e un terabyte a 1.999 euro.
