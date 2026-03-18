In Italia parte la logistica urbana con droni

I droni da consegna diventano una realtà operativa nelle città italiane grazie all'ottenimento della prima autorizzazione SAIL III (Specific Assurance and Integrity Level), lo standard di sicurezza che permette per la prima volta ai velivoli senza equipaggio di operare sopra aree popolate, infrastrutture critiche e contesti urbani complessi. Questo traguardo fondamentale è stato raggiunto attraverso la certificazione del drone DLV-2 di Speedbird Aero, piattaforma per missioni logistiche automatizzate distribuita in esclusiva per l'Italia e Malta da Impianti S.p.A..

L'efficacia della tecnologia è stata validata con successo nell'area di Roma Fiumicino, partendo dal Vertiporto di Pianabella – la Sandbox gestita da UrbanV. Durante la missione, il drone ha percorso un corridoio di 6 km fino a Ostia, sorvolando l'autostrada A91 Roma-Fiumicino e la linea ferroviaria per poi atterrare al Cineland di Ostia, il tutto senza alcun impatto sull'operatività dello scalo aeroportuale. L’operazione è stata condotta in coordinamento con la Prefettura e la Questura di Roma, sotto la supervisione di ENAC e con il supporto di ENAV, ADR, ANAS e Gruppo Ferrovie dello Stato.

"Il raggiungimento del livello SAIL III rappresenta una svolta storica e un passaggio chiave nel processo di evoluzione dei droni da attività sperimentali a servizi operativi su scala industriale, aprendo prospettive concrete per applicazioni logistiche, sanitarie e time-critical", commenta Simone Lo Russo, CEO di Impianti S.p.A. "Questa missione non è solo un traguardo tecnico, ma la prova che i droni possono diventare un'infrastruttura affidabile al servizio del sistema sanitario e produttivo, confermando la nostra capacità di aver individuato con anticipo la partnership con Speedbird Aero".

Lo Russo ha inoltre sottolineato l'impatto operativo di questo step normativo:

"Grazie alla certificazione di terzo livello, saremo ora in grado di velocizzare drasticamente tutte le procedure autorizzative necessarie per l'impiego del DLV-2, riducendo i tempi burocratici per ogni singola operazione. Il prossimo passo naturale di questo percorso è lo U-Space, l'ecosistema digitale che permetterà la gestione automatizzata del traffico aereo a bassa quota, garantendo una convivenza sicura tra droni e aviazione tradizionale."

L'integrazione di droni pesanti come il DLV-2 (capace di trasportare fino a 6 kg di carico) in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) anticipa la creazione di corridoi logistici stabili per il trasporto di medicinali, plasma e organi tra gli hub e i principali ospedali del Paese.