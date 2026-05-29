Internet down oggi, disservizi in tutta Italia: cosa sappiamo

Molti utenti italiani hanno segnalato nelle ultime ore problemi di accesso alla rete e ai siti online, rallentamenti della rete fissa e della connessione domestica che interessano diversi operatori italiani e piattaforme digitali. Le segnalazioni, che riguardano in particolare l’accesso a Internet, la perdita del segnale e la navigazione più lenta, sarebbero arrivate da tutta Italia, da nord a sud

Nuova giornata di disservizi legati alla connessione internet. Molti utenti italiani hanno segnalato nelle ultime ore problemi di accesso alla rete e ai siti online, rallentamenti della rete fissa e della connessione domestica che interessano diversi operatori italiani e piattaforme digitali. Le segnalazioni, che riguardano in particolare l’accesso a Internet, la perdita del segnale e la navigazione più lenta, sarebbero arrivate da tutta Italia, da nord a sud. Le città più colpite dalle anomalie sarebbero Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Pescara.