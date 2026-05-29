Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Internet down oggi, disservizi in tutta Italia: cosa sappiamo

Tecnologia
©IPA/Fotogramma

Molti utenti italiani hanno segnalato nelle ultime ore problemi di accesso alla rete e ai siti online, rallentamenti della rete fissa e della connessione domestica che interessano diversi operatori italiani e piattaforme digitali. Le segnalazioni, che riguardano in particolare l’accesso a Internet, la perdita del segnale e la navigazione più lenta, sarebbero arrivate da tutta Italia, da nord a sud

ascolta articolo

Nuova giornata di disservizi legati alla connessione internet. Molti utenti italiani hanno segnalato nelle ultime ore problemi di accesso alla rete e ai siti online, rallentamenti della rete fissa e della connessione domestica che interessano diversi operatori italiani e piattaforme digitali. Le segnalazioni, che riguardano in particolare l’accesso a Internet, la perdita del segnale e la navigazione più lenta, sarebbero arrivate da tutta Italia, da nord a sud. Le città più colpite dalle anomalie sarebbero Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma e Pescara.

I disservizi della rete Internet

Diversi utenti sui social hanno riferito anche l’impossibilità di accedere ad alcuni siti, di aver riscontrato problemi con la posta elettronica e interruzioni della connessione in fibra. Secondo le prime ricostruzioni, a causare disservizi della rete Internet sarebbe stata un'interruzione di Fibercop, ma si indaga per capire l'origine delle anomalie.

Leggi anche

Italia, cresce l’uso di Internet tra gli anziani. Ma meno che altrove

Tecnologia: Ultime notizie

COMPUTEX 2026: il mondo dell’I.A. sbarca a Taiwan

Damiano Crognali

Insta360 Mic Pro, i microfoni con lo schermo personalizzabile

Daniele Semeraro

UBER lancia la nuova funzionalità di sicurezza audio recording

Tecnologia

La funzionalità offre ai passeggeri di registrare audio direttamente tramite l'app UBER durante...

Dublin Tech Summit 2026, le novità presentate a Dublino

Tecnologia

La decima edizione si apre nel segno dei dubbi sulla sostenibilità energetica dei data center, la...

Meta, nuovi piani di abbonamento per Instagram, Facebook e Whatsapp

Tecnologia

Le versioni premium introducono funzionalità aggiuntive precluse agli utenti delle versioni...

Tecnologia: I più letti