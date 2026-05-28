COMPUTEX 2026: il mondo dell’I.A. sbarca a Taiwan

A dare il via è Jensen Huang, il CEO di Nvidia. Illustrerà il futuro verso la "physical AI" e i sistemi agentici. Dal 2 al 5 giugno torna il COMPUTEX: una quattro giorni che accende i riflettori del mondo della tecnologia sulla piccola isola del Pacifico. Ha nella filiera tech un’importanza molto più grande delle sue dimensioni, perché fabbrica il cuore dei dispositivi che usiamo ogni giorno. Taiwan vale oltre il 60% del fatturato globale delle fonderie di chip. E più del 90% dei semiconduttori di ultima generazione. Ecco perché a Taipei arrivano la prossima settimana tutte le star internazionali del settore.

Dalla robotica alla Physical AI

La sera prima, si parte fortissimo. Il 1° giugno, Jensen Huang sale sul palco del Taipei Music Center per il keynote di GTC Taipei; il CEO di Nvidia illustrerà il suo schema “Five-Layer Cake”, dall’energia alle applicazioni, spingendo l’intelligenza artificiale verso il mondo fisico e i sistemi agentici. Lo stesso giorno interviene Cristiano Amon di Qualcomm. In campo i campioni di casa: Asus, Acer, Foxconn, MSI e Gigabyte , nell’edizione più grande di sempre, con 1.500 espositori e 6.000 stand. Il 2 giugno tocca a Lip-Bu Tan (Intel) e a Matt Murphy (Marvell), affiancato sul palco dallo stesso Huang; atteso anche Rafael Sotomayor (NXP) sul fronte physical AI. Il piatto forte è proprio la robotica. COMPUTEX rientra al Taipei World Trade Center e debutta con una Robotics zone dedicata al physical AI, robot fabbricati a Taiwan. La linea del presidente di TAITRA, organizzatore della Fiera, James Huang è netta: trasformare l’isola da hub manifatturiero a “Global AI Solutions Center”.