Elettrodomestici e accessori smart, Dreame lancia il nuovo ecosistema

Presentata a Chantilly la nuova gamma Dreame. Dai robot aspirapolvere evoluti al primo modello “saliscale”, fino a frigoriferi smart e soluzioni per animali domestici. L'obiettivo è uno solo, spiegano: una casa sempre più connessa. Siamo andati in Francia per toccare con mano in anteprima tutti i prodotti che arriveranno nel mercato europeo a partire da giugno 2026
Dreame Technology alza il sipario su un nuovo ecosistema per la casa intelligente. Durante un evento globale in Francia, l’azienda ha annunciato una delle linee più ampie mai lanciate, che abbraccia pulizia domestica, elettrodomestici e pet care. L’obiettivo è creare un’esperienza connessa che semplifichi la vita quotidiana, andando oltre la semplice pulizia per integrare diverse funzioni domestiche.
Un robottino che sale scale
Tra le novità principali spicca la serie X60 Pro, robot aspirapolvere dotati di intelligenza artificiale e capacità di adattarsi agli ambienti grazie a sensori avanzati. Ma l’innovazione più sorprendente è Cyber X, il primo robot aspirapolvere in grado di salire le scale grazie a un sistema bionico a cingoli. Dotato di sensori avanzati e mappatura 3D, il dispositivo può muoversi autonomamente tra più livelli della casa, pulendo sia in salita che in discesa e integrandosi con gli altri robot della serie per una gestione completamente automatizzata delle superfici domestiche.
Lavapavimenti e nuovi elettrodomestici
Accanto ai robot, Dreame introduce anche nuovi prodotti come la T Series di lavapavimenti ultrasottili con funzioni di pulizia a caldo e sistemi anti-groviglio, e Aqua Air, un aspirapolvere ultraleggero pensato per l’uso quotidiano. Debutta inoltre Pano 10 Station, un dispositivo per la pulizia delle superfici verticali e il frigorifero smart FizzFresh, che integra funzioni innovative come acqua frizzante e gestione intelligente degli alimenti.
Prodotti per cani e gatti
Completa l’offerta la nuova linea Pet Care, dedicata alla cura degli animali domestici, con soluzioni per alimentazione, igiene e comfort. Si va dalla lettiera automatica Moduloo Pure con sistemi avanzati di controllo degli odori, al lettino climatizzato Moduloo Clima Smart che regola automaticamente la temperatura per il massimo comfort. Non mancano dispositivi per l’alimentazione e l’idratazione, come il dispenser smart Lumina Feast con monitoraggio in tempo reale e la fontanella Lumina Flow, progettata per garantire sicurezza e controllo dei consumi. Completa la linea il trasportino espandibile TunnelGo, studiato per rendere più confortevoli gli spostamenti, confermando l’obiettivo dell’azienda di integrare anche il benessere degli animali all’interno della casa connessa.