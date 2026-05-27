Elettrodomestici e accessori smart, Dreame lancia il nuovo ecosistema

Presentata a Chantilly la nuova gamma Dreame. Dai robot aspirapolvere evoluti al primo modello “saliscale”, fino a frigoriferi smart e soluzioni per animali domestici. L'obiettivo è uno solo, spiegano: una casa sempre più connessa. Siamo andati in Francia per toccare con mano in anteprima tutti i prodotti che arriveranno nel mercato europeo a partire da giugno 2026

Dreame Technology alza il sipario su un nuovo ecosistema per la casa intelligente. Durante un evento globale in Francia, l’azienda ha annunciato una delle linee più ampie mai lanciate, che abbraccia pulizia domestica, elettrodomestici e pet care. L’obiettivo è creare un’esperienza connessa che semplifichi la vita quotidiana, andando oltre la semplice pulizia per integrare diverse funzioni domestiche.

Un robottino che sale scale

Tra le novità principali spicca la serie X60 Pro, robot aspirapolvere dotati di intelligenza artificiale e capacità di adattarsi agli ambienti grazie a sensori avanzati. Ma l’innovazione più sorprendente è Cyber X, il primo robot aspirapolvere in grado di salire le scale grazie a un sistema bionico a cingoli. Dotato di sensori avanzati e mappatura 3D, il dispositivo può muoversi autonomamente tra più livelli della casa, pulendo sia in salita che in discesa e integrandosi con gli altri robot della serie per una gestione completamente automatizzata delle superfici domestiche.