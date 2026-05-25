Nintendo switch 2, Yoshi torna protagonista con una nuova avventura

Il dinosauro è uno dei personaggi più amati del mondo Nintendo

Yoshi ha saputo conquistare gli appassionati prima come fedele alleato, poi come vero e proprio protagonista. Il personaggio era stato concepito fin dagli arbori della serie di videogiochi Super Mario, ma i limiti tecnici del Famicon, la storica console per videogiochi prodotta da Nintendo, non permettevano all’idraulico baffuto di calvacare Yoshi. Il dinosauro dovette quindi aspettare Super Mario World per fare il suo debutto in Giappone nel 1990. Solo cinque anni dopo, è arrivato Super Mario World 2: Yoshi's Island, prequel di Super Mario World che ha trasformato Yoshi in personaggio principale. Da allora, i videogiochi a lui dedicati sono moltissimi, da Yoshi’s Story per Nintendo 64, fino a Yoshi’s Woolly World per Wii U e Yoshi Crafted World per Nintendo Switch. Il dinosauro verde è presente in quasi tutti i capitoli della serie Super Mario, confermandosi come uno dei personaggi più amati del mondo Nintendo.