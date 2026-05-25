Nintendo switch 2, Yoshi torna protagonista con una nuova avventura

Yoshi and the Mysterious Book arriva il 21 maggio. In questa nuova pellicola d'animazione, l'amato dinosauro verde della serie Super Mario si prepara a tuffarsi in mondi unici, facendo affidamento sulle sue abilità più classiche, ma anche sulle caratteristiche delle creature che incontrerà
Dopo il successo riscosso nella sua interpretazione in Super Mario Galaxy – Il Film, Yoshi torna protagonista assoluto nel nuovo videogioco Yoshi and the Mysterious Book, disponibile dal 21 maggio in esclusiva su Nintendo Switch 2. In questo nuovo videogioco disegnato a mano, il dinosauro verde potrà trasportare altri personaggi sul dorso e sfruttarne le caratteristiche.
Il dinosauro è uno dei personaggi più amati del mondo Nintendo
Yoshi ha saputo conquistare gli appassionati prima come fedele alleato, poi come vero e proprio protagonista. Il personaggio era stato concepito fin dagli arbori della serie di videogiochi Super Mario, ma i limiti tecnici del Famicon, la storica console per videogiochi prodotta da Nintendo, non permettevano all’idraulico baffuto di calvacare Yoshi. Il dinosauro dovette quindi aspettare Super Mario World per fare il suo debutto in Giappone nel 1990. Solo cinque anni dopo, è arrivato Super Mario World 2: Yoshi's Island, prequel di Super Mario World che ha trasformato Yoshi in personaggio principale. Da allora, i videogiochi a lui dedicati sono moltissimi, da Yoshi’s Story per Nintendo 64, fino a Yoshi’s Woolly World per Wii U e Yoshi Crafted World per Nintendo Switch. Il dinosauro verde è presente in quasi tutti i capitoli della serie Super Mario, confermandosi come uno dei personaggi più amati del mondo Nintendo.
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Nel nuovo videogioco, ogni capitolo presenta un ecosistema unico
Con Yoshi and the Mysterious Book il dinosauro verde torna sul piccolo schermo. La storia ha inizio sull'isola degli Yoshi, quando un libro misterioso cade dal cielo. Si tratta di Enzo, un'enciclopedia parlante che invita Yoshi e i suoi amici a tuffarsi al suo interno per esplorare i mondi racchiusi nelle sue pagine. In questo nuovo capitolo, Yoshi dovrà fare affidamento sulle sue abilità più classiche, ma anche sulle caratteristiche delle creature che popolano il libro. Ogni scoperta può aprire nuove vie di esplorazione e ogni capitolo presenta un ecosistema unico in grado di garantire una grande varietà. Dalle aree boschive alle vette ventose delle montagne, fino alle spiagge assolate e alle giungle infestate da insetti, ogni ambiente è ricco di sorprese.