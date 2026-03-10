È uscito il trailer del film d’animazione Super Mario Galaxy – Il film, il sequel della pellicola Super Mario Bros – Il Film, che uscirà nei cinema il 1º aprile 2026. Apparso brevemente nella scena post-credit del primo episodio, seppur sotto forma di uovo, il dinosauro verde Yoshi sarà un nuovo protagonista del secondo capitolo e nella versione originale avrà la voce dell’attore Donald Glover, già noto per i film Solo: A Star Wars Story, Il Re Leone, Mufasa: Il Re Leone, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Nintendo ha svelato anche il coinvolgimento di altre star, come Luis Guzman nel ruolo di Wart e Issa Rae nel ruolo di Honey Queen. Il cast stellare include anche Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black nel ruolo di Bowser, Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad e Kevin Michael Richardson nel ruolo di Kamek. Il sequel vedrà anche la partecipazione di Benny Safdie nel ruolo di Bowser Jr. e di Brie Larson nel ruolo della Principessa Rosalina. I registi sono Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre Matthew Fogel ha firmato la sceneggiatura e Brian Tyler ha realizzato la colonna sonora.

Dopo aver sconfitto Bowser nel film originale Super Mario Bros – Il Film, nel sequel Super Mario Galaxy – Il film Mario, Luigi e Peach affronteranno il malvagio Re Koopa e suo figlio. Nello spazio esploreranno diversi pianeti, compresi un mondo vulcanico infuocato, un pianeta sottomarino e una terra tecnologica con ostacoli al neon in grado di sfidare la gravità. Nel nuovo trailer, gli eroi del Regno dei Funghi si alleano con Rosalina e Yoshi. Intanto, Wart e Honey Queen appaiono come nemici, così come il personaggio di Birdo.

Il film d’animazione Super Mario Galaxy Movie è basato sul popolarissimo videogioco Super Mario Galaxy, uscito per Nintendo Wii nel 2007. Il gioco è ampiamente considerato non solo uno dei migliori platformer della serie principale di Mario, ma anche uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

Uscito nell'aprile 2023, il primo capitolo Super Mario Bros – Il film è stato un successo al botteghino. Il film d’animazione ha incassato 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo ed è attualmente il quinto film d'animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, dopo Ne Zha 2, Inside Out 2, Il Re Leone e Frozen II. La pellicola ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti, comprese tre candidature all’81ª edizione dei Golden Globes nelle categorie Miglior canzone originale, Miglior film d'animazione e Miglior risultato al cinema e al box office.

In un precedente teaser trailer, Bowser Jr. aveva intrappolato Mario e Luigi nel castello della Principessa Peach, aveva brandito un pennello e aveva intimato loro di consegnargli il padre. Come avevano svelato altri filmati, infatti, Bowser Sr. era stato rimpicciolito e si trovava in un piccolo castello nella fortezza di Peach. Luigi aveva allora cercato di calmare la situazione presentandosi, ma Bowser Jr. non aveva avuto nessuna intenzione di essere cortese e, dopo aver trasformato il pennello in una palla chiodata, aveva invece colpito Mario. In seguito a un breve alterco, Luigi aveva infine colpito l’avversario con una ginocchiata.