Super Mario Galaxy – Il Film, pubblicato il nuovo trailer con Yoshi

Nuove immagini dell’atteso film d’animazione che farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane il 1° aprile 2026. Dietro la macchina da presa Aaron Horvath e Michael Jelenic. Tra i doppiatori della versione originale troviamo Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day e Jack Black

Super Mario Galaxy - Il Film è il sequel di Super Mario Bros - Il Film, campione di incassi con oltre 1.300.000.000 di dollari al botteghino internazionale. Il nuovo lavoro, prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, ha potuto contare sul ritorno dei registi Aaron Horvath e Michael Jelenic. Matthew Fogel ha firmato le sceneggiatura, mentre Brian Tyler ha realizzato la colonna sonora.

Il cast dei doppiatori della versione originale include Chris Pratt (FOTO), Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Benny Safdie, Kevin Michael Richardson e Brie Larson. Il nuovo trailer, visibile in apertura, ha presentato Yoshi, celebre personaggio del franchise di videogiochi. Il profilo Instagram di Nintendo of America ha scritto: “Nuove galassie. Nuovi amici. Yoshi si unisce all’avventura”. L’account social della pellicola ha rilanciato un poster parlando della sinossi: “Ecco un'intera galassia che aspetta solo di essere esplorata”. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 1° aprile 2026.

Intervistato in esclusiva da GamesRadar+, Jack Black, doppiatore di Bowser, ha rivelato: "Ho giurato di mantenere il segreto, ma ci sono un sacco di easter egg e chiunque ami quell'universo sarà molto contento del modo in cui è stato portato sul grande schermo”. Horvath sulla scelta di Chris Pratt come doppiatore del protagonista: “Per noi aveva perfettamente senso”. Il regista ha proseguito: “Per come Mario è descritto nel nostro film, è perfetto per questo ruolo".

Il primo lavoro, uscito nel 2023, ha conquistato pubblico e critica divenendo il film basato su un videogioco con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema. Spazio anche a numerosi riconoscimenti, tra i quali tre candidature all’81esima edizione dei Golden Globe nelle categorie Miglior canzone originale, Miglior film d'animazione e Miglior risultato al cinema e al box office.