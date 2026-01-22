Mercy: Sotto Accusa, trama e cast del film con Chris Pratt al cinema

Mercy: Sotto Accusa, trama e cast del film con Chris Pratt e Rebecca Ferguson al cinemaCinema
Introduzione
Mercy: Sotto Accusa è un film del 2026 in uscita nelle sale italiane giovedì 22 gennaio. La pellicola, un thriller d'azione di stampo sci-fi, è firmata da Timur Bekmambetov, regista kazako che ha diretto Wanted - Scegli il tuo destino e La leggenda del cacciatore di vampiri. Il film, che ha come protagonisti Chris Pratt e Rebecca Ferguson, debutta sul grande schermo negli Stati Uniti il 23 gennaio.
Quello che devi sapere
Mercy: Sotto Accusa quando esce e dove vederlo
Mercy: Sotto Accusa è un film del 2026, una produzione Amazon MGM Studios, Atlas Entertainment e Bazelevs Company, in programmazione nei cinema italiani da giovedì 22 gennaio distribuito da Sony Pictures(negli Stati Uniti,
Scritto da Marco van Belle e diretto da Timur Bekmambetov, vanta un cast internazionale con volti noti del grande e piccolo schermo guidato dalla candidata al Golden Globe Rebecca Ferguson e Chris Pratt, star delle produzioni targate Marvel Studios e non solo.
La trama del film
A Los Angeles, nel 2029 - dunque, in un futuro non troppo lontano - il detective Chris Raven (Chris Pratt) finisce sotto accusa per l'omicidio di sua moglie.
L'uomo ha solo novanta minuti per provare la sua innocenza al cospetto di un giudice generato con L'Intelligenza Artificiale, risultato di un programma che lo stesso Raven anni prima aveva contribuito ad ideare.
Non ci sono giurie né avvocati che rappresentano le parti. L'IA avanzata che si occupa di dirimere le vicende giudiziarie ha il compito di snellire i tempi dei procedimenti in una Los Angeles dove la criminalità è ormai fuori controllo e l'umanità ha delegato alle macchine anche le operazioni fondamentali della giustizia.
Fuori dalla Mercy Chair, la corte virtuale dove si svolge il processo, la figlia adolescente di Raven e alcuni colleghi dell'uomo, diventano testimoni dei fatti importanti per il verdetto finale.
I cast del film con Chris Pratt e Rebecca Ferguson
Chris Pratt è il protagonista maschile di Mercy: Sotto Accusa, pellicola che vede la star di Hollywood delle produzioni targate Marvel Studios, della saga di Jurassic World e di pellicole d'autore quali Zero Dark Thirty ed Her, tornare al cinema d'azione, genere che ha accompagnato la sua carriera brillante fin dagli inizi.
Il giudice Maddox generato con l'IA è Rebecca Ferguson, star di grandi successi al box office delle ultime stagioni, dai film della saga di Mission: Impossible a quella di Dune e di film acclamati come The Greatest Showman.
Annabelle Wallis è la moglie del protagonista, l'atrice è apparsa in moltissime produzioni, dai film del franchise The Conjuring a La mummia (2017), alla serie Peaky Blinders.
Nel cast anche Kylie Rogers, nei panni della figlia del protagonista, Kali Reis, Chris Sullivan e Kenneth Choi.
I temi del film: il rapporto tra uomo e macchina ai tempi dell'IA
Tim Bekmambetov, che ha un background legato a film di genere horror, action e sci-fi, ha costruito un thriller dal meccanismo perfetto che già dal trailer (disponibile in testa a questa scheda) promette di tenere incollato lo spettatore allo schermo.
L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale avanzata che si occupa di risolvere questioni giudiziarie è parte di uno scenario che incute timore perché possibile, come nella migliore delle tradizioni dei film che hanno come tema centrale il rapporto tra l'uomo e le macchine e il possibile dominio delle seconde sull'umanità. Il fatto che la storia sia volutamente collocata in un futuro prossimo, neanche troppo lontano, accresce lo stato d'angoscia di una condanna frutto di dati e prove messe insieme da un algoritmo.
Del resto, l'abbondanza di immagini registrate da videocamere di sorveglianza e da altri dispositivi vari è una condizione di cui chiunque, ormai, può fare esperienza nella quotidianità. Al cospetto dei fatti registrati dalle macchine (che diventano prove), quale spazio resta per il dubbio, dunque, per la componente umana di un processo decisionale?