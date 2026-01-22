Mercy: Sotto Accusa, trama e cast del film con Chris Pratt al cinema

Tim Bekmambetov, che ha un background legato a film di genere horror, action e sci-fi, ha costruito un thriller dal meccanismo perfetto che già dal trailer (disponibile in testa a questa scheda) promette di tenere incollato lo spettatore allo schermo.

L'introduzione dell'Intelligenza Artificiale avanzata che si occupa di risolvere questioni giudiziarie è parte di uno scenario che incute timore perché possibile, come nella migliore delle tradizioni dei film che hanno come tema centrale il rapporto tra l'uomo e le macchine e il possibile dominio delle seconde sull'umanità. Il fatto che la storia sia volutamente collocata in un futuro prossimo, neanche troppo lontano, accresce lo stato d'angoscia di una condanna frutto di dati e prove messe insieme da un algoritmo.

Del resto, l'abbondanza di immagini registrate da videocamere di sorveglianza e da altri dispositivi vari è una condizione di cui chiunque, ormai, può fare esperienza nella quotidianità. Al cospetto dei fatti registrati dalle macchine (che diventano prove), quale spazio resta per il dubbio, dunque, per la componente umana di un processo decisionale?