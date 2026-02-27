Ecco il testo del brano L'ultima luna di Lucio Dalla:

La settima luna

era quella del luna-park

lo scimmione si aggirava

dalla giostra al bar

mentre l'angelo di Dio bestemmiava

facendo sforzi di petto

grandi muscoli e poca carne

povero angelo benedetto.



La sesta luna

era il cuore di un disgraziato

che, maledetto il giorno che era nato,

ma rideva sempre

da anni non vedeva le lenzuola

con le mani, con le mani sporche di carbone

toccava il culo a una signora

e rideva e toccava

sembrava lui il padrone.



La quinta luna

fece paura a tutti

era la testa di un signore

che con la morte vicino giocava a biliardino

era pelato ed elegante

né giovane né vecchio

forse malato

sicuramente era malato

perché perdeva sangue da un orecchio.



La quarta lunaera una fila di prigionieri

che camminando

seguivano le rotaie del treno

avevano i piedi insanguinati

e le mani, e le mani, e le mani senza guanti

ma non preoccupatevi

il cielo è sereno

oggi non ce ne sono più tanti.



La terza luna uscirono tutti per guardarla

era così grande

che più di uno pensò al Padre Eterno

sospesero i giochi e si spensero le luci

cominciò l'inferno

la gente corse a casa perché per quella notte

ritornò l'inverno.



La seconda luna

portò la disperazione tra gli zingari

qualcuno addirittura si amputò un dito

andarono in banca a fare qualche operazione

ma che confusione

la maggior parte prese cani e figli

e corse alla stazione.



L'ultima luna

la vide solo un bimbo appena nato,

aveva occhi tondi e neri e fondi

e non piangeva

con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani

e volò via e volò via era l'uomo di domani

e volò via e volò via era l'uomo di domani

