Sanremo 2026, Tommaso Paradiso con I romantici. Il testo e la recensione della canzone

©Ansa

Introduzione

Prima partecipazione per Tommaso Paradiso, che all'Ariston canta I romantici. A novembre il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Casa Paradiso, trainato dal successo del singolo Lasciamene un po’. Duetto con gli Stadio sulle note del brano L'ultima luna per la serata delle cover (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

Quello che devi sapere

L'esibizione di Tommaso Paradiso con I Romantici

Per il suo debutto in gara, Tommaso Paradiso sceglie un look casual chic (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) non si discosta dallo schema che lo ha reso famoso ai tempi dei Thegiornalisti: canzone pop della nuova scuola romana, testo d'amore. Niente di inaspettato, resta sul sicuro per presentarsi all'Ariston: formula che vince non si cambia? Non per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24 gli dà un voto tra il 5 e il 6, anche se "è bella l'immagine dei ragazzi che giocano contro il muro (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).

I romantici, il testo della canzone di Tommaso Paradiso

Mi sveglio sotto la pioggia che cade

spero mia figlia sia uguale a sua madre

bellissima che non so come fa

a stare con uno che di notte accende la televisione,

sempre lo stesso film, la stessa scena

col volume a cannone

no, non so come fa

E voglio dirti ti amo prima di decollare

ti prego non girarti quando scendo le scale

che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

come hai fatto tu

Spero che ti arriverà

davvero una musica dolce

per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca

solo per ricordarmi di noi

ho il cuore appeso sulla giacca

ogni volta che parlo di noi

i romantici guardano il cielo

i romantici guardano un treno che se ne va

lo quando bevo ci credo alle fate

io non farò come ha fatto mio padre gelido

non so come si fa

ti darò sempre un bacio prima di partire

se fumo faccio la doccia prima di dormire

che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto come hai fatto tu

Rip. ritornello

che corre via nella speranza di rivedersi nel futuro

dove giocavano ragazzi con la palla contro il muro

e adesso non c'è nessuno

non c'è più nessuno

ma i romantici guardano il cielo

e ci credono davvero

Rip. ritornello

Il significato della canzone di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026

Negli anni il cantautore ha raccontato amori, delusioni e felicità. Intervistato da Carlo Conti a Sarà Sanremo, Tommaso Paradiso sul brano in gara: “È una semplice dedica d’amore alle persone che amo: ai romantici”.

Tommaso Paradiso alla sua prima partecipazione a Sanremo

Prima partecipazione per Tommaso Paradiso. A novembre il cantautore ha pubblicato il suo ultimo album Casa Paradiso, trainato dal successo del singolo Lasciamene un po’. L’artista ha raccontato: “Ho un’ammirazione profonda per chi, ogni giorno, affronta l’ignoto. Potrei quasi definirla un’invidia positiva, sana. Sono incantato da quelle persone che, per indole, sanno ribaltare gli schemi, o addirittura uscirne. Sono incantato dagli avventurieri e dalle avventurose. Mi inchino di fronte a chi ha il coraggio di intraprendere viaggi lontani e profondi, dentro e fuori di sé, alla ricerca del senso autentico delle cose o più probabilmente della vita”. Ad aprile Tommaso Paradiso tornerà in tour: dalla data zero di Gorizia all’ultimo appuntamento in programma al Palapartenope di Napoli.

Chi sono gli autori della canzone di Tommaso Paradiso

Testo di Tommaso Paradiso e Davide Petrella. Musica di Tommaso Paradiso, Davide Simonetta e Davide Petrella.

 

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/
Eclectic Music Publishing/The Sold Out Music

 

Chi è Tommaso Paradiso

