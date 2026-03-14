Il cuore del terzo episodio (disponibile in esclusiva Sky e in streaming su NOW ) è il nuovo processo.

Ligas e la sua praticante Marta Carati si trovano davanti a un cliente che nessuno vuole difendere: Ferdinando (un ottimo Giulio Beranek), un bodybuilder accusato di aver assassinato Tomas, il proprietario della palestra in cui lavorava e dalla quale è stato licenziato.

Le prove sembrano schiaccianti.

Il suo precedente avvocato ha già abbandonato il caso.

Per molti colleghi la partita è chiusa prima ancora di cominciare.

Ma Lorenzo Ligas accetta la sfida.

Durante il primo incontro con l’imputato chiarisce subito la situazione: lui è rimasto l’ultima possibilità. Non promette miracoli. Ma è disposto a combattere proprio perché il caso sembra impossibile. Ed è esattamente il tipo di battaglia che stimola la sua mente.

Tra i momenti più efficaci dell’episodio c’è anche un breve scambio in carcere con il detenuto interpretato da Gigio Alberti. È uno di quei dialoghi rapidi ma molto rivelatori. Guardando Ferdinando negli occhi gli dà un consiglio semplice: non abbassare mai lo sguardo. «In carcere, come fuori dal carcere, è pieno di teste di c***». gli dice con un realismo brutale. Ma subito dopo aggiunge anche qualcosa che suona quasi come un incoraggiamento: ce la farà.

È una battuta ruvida, ma perfettamente in linea con il mondo raccontato dalla serie. Un mondo dove la linea tra colpevoli e innocenti è spesso più sfumata di quanto sembri e dove anche chi vive ai margini può avere una lucidità sorprendente nel leggere le persone. A volte persino più degli uomini che stanno dall’altra parte delle sbarre.

Giulio Beranek è il bodybuilder Ferdinando, accusato di omicidio volontario nel terzo episodio dell'avvocato LIgas