Raf con i The Kolors a Sanremo 2026, il duetto e il testo della cover di The Riddle

Il 27 febbraio, nella quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA) in programma al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini, i 30 Big (TUTTI I CANTANTI) in gara si sfideranno nei duetti e nelle cover con ospiti italiani e internazionali. Tra loro, Raf si esibirà con i The Kolors nel brano The Riddle di Nik Kershaw nell'arrangiamento firmato da Gigi D'Agostino nel 1999.

Quello che devi sapere

Raf al Festival di Sanremo 2026

Raf, 66 anni, partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ora e per sempre.

 

Nella serata delle cover salirà sul palco con i The Kolors per cantare il brano The Riddle di Nik Kershaw nell'arrangiamento firmato da Gigi D'Agostino nel 1999.

 

Nato il 29 settembre 1989 a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Raf, all'anagrafe Raffaele Riefoli, è uno degli artisti più celebri della musica pop italiana con oltre 40 anni di carriera, 14 album in studio, numerosi dischi di platino e più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 1984 ha ottenuto un successo clamoroso con il brano in lingua inglese Self Control, diventato una hit mondiale che l'ha consacrato a livello internazionale. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta ha pubblicato album di successo come Cosa resterà degli anni ’80 (1989), Sogni...è tutto quello che c’è (1991) e Cannibali (1993). L'artista ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia italiana, come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore, hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, nonché brani ancora oggi evergreen e cantati anche dalle nuove generazioni. Ha già partecipato al Festival di Sanremo in gara tra i Big in ben quattro edizioni, rispettivamente nel 1988 con il brano Inevitabile follia, nel 1989 con la canzone Cosa resterà degli anni ‘80, nel 1991 con il brano Oggi un Dio non ho e nel 2015 con la canzone Come una favola. Nell'edizione 2026 si esibirà invece nella commovente e sentimentale ballata pop Ora e per sempre, che include anche un arrangiamento di elettronica vintage. Lo stesso Raf ha anche scritto insieme a Umberto Tozzi e a Giancarlo Bigazzi il brano Si può dare di più, che ha vinto il Festival di Sanremo 1987 grazie all'interpretazione del trio Gianni MorandiEnrico Ruggeri Umberto Tozzi.

 

LEGGI ANCHESANREMO 2026, RAF CON ORA E PER SEMPRE. IL TESTO E LA RECENSIONE DELLA CANZONE

Chi sono i The Kolors

Nella serata delle coverRaf salirà sul palco con i The Kolors per cantare il brano The Riddle di Nik Kershaw nell'arrangiamento firmato da Gigi D'Agostino nel 1999.

 

Nato nel 2009 a Milano, il gruppo The Kolors è composto dai cugini Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) e Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e da Dario Iaculli (basso). Nel 2015 il trio ha trionfato alla 14ª edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2018 la ban ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Frida (mai, mai, mai), arrivata nona, e nello stesso anno il frontman Stash ha ricoperto il ruolo di professore e giudice proprio ad Amici. Nel 2019 i The Kolors hanno collaborato con Elodie nel singolo Pensare male, mentre nel 2023 hanno pubblicato la hit Italodisco. Nel 2024 hanno fatto ritorno al Festival di Sanremo con il brano Un ragazzo una ragazza e, nel 2025, con la canzone Tu con chi fai l'amore. Hanno inoltre duettato con Sal Da Vinci nel successo Rossetto e caffé. Nel 2026, nella terza serata all'Ariston, si sono invece esibiti sul Suzuki Stage in Piazza Colombo con un medley dei successi ItalodiscoUn ragazzo una ragazza e Tu con chi fai l'amore, accompagnati dalla coreografia di Fru dei The Jackal.

 

LEGGI ANCHEFESTIVAL DI SANREMO 2026, TUTTI I TESTI DELLE CANZONI

"The Riddle" di Nik Kershaw

Il brano The Riddle di Nik Kershaw nell'arrangiamento firmato da Gigi D'Agostino nel 1999 è celebre per il testo enigmatico e il grande successo internazionale. Lo stesso Kershaw aveva definito la canzone una "confusa divagazione di una popstar anni Ottanta". Le parole, senza senso, erano nate in 10 minuti per accompagnare quello che doveva essere un brano strumentale. Il titolo (L’indovinello) ha spinto ascoltatori e critici a cercare significati profondi, che non c'erano. La copertina del singolo e dell'album ritraeva un labirinto simile a una stampa di M.C. Escher, rafforzando l'atmosfera enigmatica.

 

LEGGI ANCHECHI È RAF, PER LA QUINTA VOLTA A SANREMO 2026 CON LA CANZONE ORA E PER SEMPRE

Il testo della canzone

Ecco il testo del brano The Riddle di Nik Kershaw:

 

I got two strong arms
blessings of babylon
with time to carry on
and try
for sins and alarms
so to america the brave
wise men save

near a tree by a river
there's a hole in the groundwhere an old man of aran
goes around and around
and his mind is a beacon
in the veil of the night
for a strange kind of fashion
there's a wrong and a right
but he'll never, never fight over you

i got plans for us
nights in the scullery
and days instead of me
i only know what to discuss
of for anything but light
wise men fighting over you

it's not me you see
pieces of valentine
with just a song of mine
to keep from burning history
seasons of gasoline and goldwise men fold

near a tree by a river
there's a hole in the ground
where an old man of aran
goes around and around
and his mind is a beacon
in the veil of the night
for a strange kind of fashion
there's a wrong and a right
but he'll never, never fight over you

i got time to kill
sly looks in corridors
without a plan of yours
a blackbird sings on bluebird hill
thanks to the calling of the wild
wise mens child

near a tree by a river
there's a hole in the ground
where an old man of aran
goes around and around
and his mind is a beacon
in the veil of the night
for a strange kind of fashion
there's a wrong and a right
but he'll never, never fight over you

 

LEGGI ANCHESERATA DUETTI SANREMO, TUTTE LE COVER DEL FESTIVAL 2026. LA LISTA COMPLETA

