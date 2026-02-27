Raf, 66 anni, partecipa per la quinta volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ora e per sempre.

Nella serata delle cover salirà sul palco con i The Kolors per cantare il brano The Riddle di Nik Kershaw nell'arrangiamento firmato da Gigi D'Agostino nel 1999.

Nato il 29 settembre 1989 a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), Raf, all'anagrafe Raffaele Riefoli, è uno degli artisti più celebri della musica pop italiana con oltre 40 anni di carriera, 14 album in studio, numerosi dischi di platino e più di 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 1984 ha ottenuto un successo clamoroso con il brano in lingua inglese Self Control, diventato una hit mondiale che l'ha consacrato a livello internazionale. Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta ha pubblicato album di successo come Cosa resterà degli anni ’80 (1989), Sogni...è tutto quello che c’è (1991) e Cannibali (1993). L'artista ha scritto e ha realizzato successi che hanno segnato la storia della discografia italiana, come Self Control, Infinito, Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni ‘80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore, hit amate da milioni di persone e in vetta alle classifiche in tutto il mondo, nonché brani ancora oggi evergreen e cantati anche dalle nuove generazioni. Ha già partecipato al Festival di Sanremo in gara tra i Big in ben quattro edizioni, rispettivamente nel 1988 con il brano Inevitabile follia, nel 1989 con la canzone Cosa resterà degli anni ‘80, nel 1991 con il brano Oggi un Dio non ho e nel 2015 con la canzone Come una favola. Nell'edizione 2026 si esibirà invece nella commovente e sentimentale ballata pop Ora e per sempre, che include anche un arrangiamento di elettronica vintage. Lo stesso Raf ha anche scritto insieme a Umberto Tozzi e a Giancarlo Bigazzi il brano Si può dare di più, che ha vinto il Festival di Sanremo 1987 grazie all'interpretazione del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi.

2263496825 - ©Getty