Super Mario Galaxy - Il Film, è uscito il trailer ufficiale

Il canale YouTube di Universal Pictures International Italy ha diffuso il primo trailer ufficiale, visibile in apertura, di Super Mario Galaxy - Il Film. Il lavoro, diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, è il sequel del film campione di incassi del 2023. Matthew Fogel ha firmato la sceneggiatura, Brian Tyler ha curato la colonna sonora. L'attesa pellicola sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane il 1° aprile 2026

Prodotto da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo, il film è stato diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic da una sceneggiatura di Matthew Fogel. Brian Tyler ha firmato la colonna sonora. Il lavoro è il sequel di Super Mario Bros. - Il film, la pellicola basata su un videogioco di maggior successo di sempre con oltre 1.300.000.000 di dollari incassati a livello internazionale. Ricordiamo anche le tre prestigiose nomination ricevute all’81esima edizione dei Golden Globe nelle categorie Miglior canzone originale, Miglior film d'animazione e Miglior risultato al cinema e al box office.

Come rilanciato da Collider, Chris Melandri ha raccontato: “La mia speranza è che il film intrattenga e venga accolto con entusiasmo prima dai fan più accaniti, ma speriamo anche che possa attrarre nuovi fan che non hanno ancora scoperto Mario e il mondo Nintendo”. Il trailer ufficiale, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sulla pellicola ambientata nel mondo di Super Mario Bros. tra divertimento e scene ricche di azione.

Tra i doppiatori della versione originale troviamo Chris Pratt (FOTO), Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key e Kevin Michael Richardson. Come riportato da Deadline, presenti anche Brie Larson e Benny Safdie. Intervistato in esclusiva da GamesRadar, Chris Pratt, doppiatore del protagonista, ha dichiarato: “Mi emoziona molto pensare al mondo di Mario e Nintendo in generale. Credo che nel prossimo decennio vedremo molte storie provenienti da quel mondo. Sono stato felice, onorato e fortunato di far parte del primo”.

Super Mario Galaxy - Il Film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il prossimo anno, più precisamente il 1° aprile 2026. Stando a quanto riportato da GamesRadar, il produttore Melandri ha anticipato: “Sebbene i giochi di Super Mario Galaxy siano la principale fonte di ispirazione per la nostra storia, questo prossimo film riserva sorprese per i fan di tutti i giochi di Mario”. Al momento massimo riserbo sugli altri dettagli della sinossi.