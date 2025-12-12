The Super Mario Galaxy Movie, il teaser trailer del film d'animazione

Il film d’animazione The Super Mario Galaxy ha svelato un’anteprima in occasione degli ultimi The Game Awards 2025. Nel teaser trailer, Bowser Jr. intrappola Mario e Luigi nel castello della Principessa Peach, brandisce un pennello e intima loro di consegnargli il padre. Come avevano svelato i trailer precedenti, Bowser Sr. era stato infatti rimpicciolito, e ora vive in un piccolo castello nella fortezza di Peach. Luigi cerca allora di calmare la situazione presentandosi, ma Bowser Jr. non ha nessuna intenzione di essere cortese e colpisce invece Mario dopo aver trasformato il pennello in una palla chiodata. In seguito a un breve alterco, Luigi colpisce infine l’avversario con una ginocchiata. Il sequel del film d’animazione Super Mario Bros. – Il film (2023), che aveva incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo e che occupa attualmente il quinto posto tra i film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi dopo Ne Zha 2, Inside Out 2, Il Re Leone e Frozen II, amplia così il mondo del franchise Nintendo. Entrambe le pellicole sono prodotte da Chris Meledandri di Illumination e dal game director di Nintendo Shigeru Miyamoto. I dettagli della trama sono ancora poco noti. Nella nuova avventura torneranno in veste di doppiatori gli attori Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy nel ruolo della Principessa Peach, Charlie Day nel ruolo di Luigi, Jack Black nel ruolo di Bowser, Keegan-Michael Key nel ruolo di Toad e Kevin Michael Richardson nel ruolo di Kamek. Il film accoglierà anche nuove voci, rispettivamente grazie al doppiaggio di Brie Larson nel ruolo di Rosalina e di Benny Safdie nel ruolo di Bowser Jr. Secondo alcune voci, la pellicola potrebbe introdurre anche altri personaggi Nintendo meno noti, ma al momento non sono state diffuse conferme ufficiali. In ogni caso, The Super Mario Galaxy si baserà sull’omonimo videogioco uscito nel 2017 per Nintendo Wii e sarà diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic sulla base della sceneggiatura di Matthew Fogel. Uscirà nei cinema il 1º aprile 2026.

In un precedente trailer di The Super Mario Galaxy, Mario e Luigi avevano preso in giro il piccolissimo Bowser, che alla fine del primo film aveva mangiato un Mini Fungo ed era diventato il piccolo prigionieri dei due fratelli. Dopo che Bowser aveva un ritratto romantico di sé e della sua amata Peach ed era stato rifiutato da Mario, era iniziata l’avventura. Mario e Peach avevano visto decine di stelle cadenti attraversare il cielo e si erano diretti verso di loro in compagnia di Luigi e di Toad. Avevano allora viaggiato attraverso diversi pianeti, compreso un mondo composto interamente di acqua e un pianeta desertico con piramidi capovolte (ispirato a Super Mario Odyssey del 2017) che Mario e Luigi avevano attraversato in bicicletta a tutta velocità. Gli eroi avevano quindi affrontato il figlio di Bowser, Bowser Jr., e incontrato la feroce principessa Rosalina. Proprio come nel videogioco Super Mario Sunshine del 2002, Bowser Jr. si era armato di un pennello magico che usa per ricoprirsi di metallo e per lanciarlo come un flagello. Nel frattempo, Rosalina aveva sconfitto da sola un robot simile a un ragno grazie alla sua bacchetta magica.