Anaconda, il trailer del film con Jack Black e Paul Rudd

È uscito il primo trailer del film Anaconda con Paul Rudd e Jack Black, il reboot del classico horror sui serpenti assassini del 1997 con protagonista Jennifer Lopez. Co-sceneggiata con Kevin Etten e diretta da Tom Gormican, regista de Il talento di Mr. C e autore di Beverly Hills Cop: Axel F, la nuova pellicola condivide con l’originale soltanto in titolo, ma non il cast allora formato anche da Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz e Jonathan Hyde. La prima versione seguiva un gruppo di documentaristi nella navigazione lungo il Rio delle Amazzoni, dove affrontavano una gigantesca e vorace anaconda. Il nuovo progetto, invece, schiera nel cast anche Thandiwe Newton, Steve Zahn, Selton Mello e Daniela Melchior e, secondo la sinossi ufficiale, il videomaker di matrimoni Doug (Black) e la comparsa Griff (Rudd) sono migliori amici fin da bambini e hanno sempre sognato di rifare il loro film preferito della giovinezza, proprio il classico cinematografico Anaconda. Complice la crisi di mezza età che li spinge finalmente a provarci, i due si addentrano nel profondo dell’Amazzonia per iniziare le riprese, ma la situazione si fa seria quando appare una vera anaconda gigante che trasforma il loro set cinematografico comicamente caotico in una situazione mortale. Il film che non vedono l’ora di girare? Potrebbe anche costar loro la vita. Uscirà in Italia nel gennaio 2026.

“Stiamo girando un film!”, avevano annunciato lo scorso anno gli attori in un video pubblicato su YouTube. “Paul Rudd e Jack Black sono i protagonisti di Anaconda”. Nel filmato, il primo incitava gli spettatori a riempire le sale negli Stati Uniti a Natale 2025: “Volete spaventarvi. Volete ridere. Volete festeggiare con i vostri amici. Magari siete soli, tristi e non avete nessuno, ma volete solo dimenticare”. In un’intervista a People, Jack Black aveva dichiarato che la presenza di Rudd “è stato il motivo principale per cui ho voluto fare il film. Sono un grande fan del lavoro di Paul. È un tipo spassoso. E poi è anche un tenerone!”. Dall’altro lato, lo stesso Rudd aveva lodato la sceneggiatura di Gormican e aveva aggiunto: “Adoro Jack ed ero entusiasta di poter fare questo con lui. Abbiamo fatto alcune piccole cose in passato e poter lavorare davvero insieme per mesi come in questo caso è stato fantastico". Secondo gli attori protagonisti, inoltre, Anaconda è “un’entusiasmante mix di commedia e horror". In un’intervista a Collider, Rudd aveva inoltre confermato che la nuova pellicola non sarebbe stata un remake dell’horror originale, ma che avrebbe contenuto personaggi “certamente ispirati” al cult del 1997. “È lo stesso regista [de Il Talento di Mr. C], e il tono di quel film, che era una specie di meta-commedia, è proprio così. Parla di un gruppo di persone che sono certamente ispirate e hanno amato il film Anaconda degli anni '90, ma non è un remake. È una cosa assolutamente unica, ed è divertente”, aveva dichiarato. Dopo l’uscita del cult erano seguite altre pellicole della saga, rispettivamente Anaconda – Alla ricerca dell’orchidea maledetta nel 2004, Anaconda 3 – La nuova stirpe nel 2008 e Anaconda: Trail of Blood nel 2009.