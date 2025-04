Death of a Unicorn, cosa sapere sul film con Jenna Ortega al cinema

Elliot (l'attore Paul Rudd) e sua figlia Ridley (JennaOrtega) si recano in viaggio in Canada per un incontro nella residenza dei Leopold, famiglia del capo di una importante industria farmaceutica per cui l'uomo lavora.

Nel viaggio, però investono uno strano animale selvatico che si rivela essere un cucciolo di unicorno. Elliot lo finisce e ne carica la carcassa in macchina, mentre sua figlia era pronta ad entrare in contatto con l'animale.

Giunti dai Leopold, sono accolti da Odell (Richard Grant) il capofamiglia nonché fondatore della realtà farmaceutica, che è in fin di vita per un tumore.

La permanza nella dimora dei Leopold si rivela un'avventura, un incubo pieno di situazioni al limite.

I genitori dell'unicorno cercano vendetta per la morte del cucciolo ma, nel frattempo, si scopre che i resti della creatura hanno incredibili proprietà curative.