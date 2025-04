Ash - Cenere mortale, cosa sapere dell'horror sci-fi in streaming

Introduzione

Ash - Cenere mortale, pellicola horror e sci-fi firmata da Flying Lotus, con protagonista Eiza González, esce in Italia il 24 aprile, direttamente in streaming, senza passare per le sale cinematografiche, su Prime Video, visibile su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick.

Il film descrive un'avventura spaziale attraverso Riya, la protagonista, che tenta di capire cosa è successo a lei e al suo equipaggio.