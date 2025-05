La classifica finale completa dell'Eurovision 2025

Il meccanismo di voto della finale dell'Eurovision Song Contest interessa i partecipanti dei paesi giunti all'ultima serata del contest, 26 artisti di cui 20 qualificati dalle due semifinali, cui si aggiungono i 5 dei Paesi "Big Five" e il concorrente per la Svizzera, Paese ospitante e vincitore dell'edizione 2024.

I partecipanti ricevono i voti dalle 37 Giurie Nazionali dei paesi partecipanti e dai telespettatori che si esprimono tramite televoto e voto online a pagamento (previsto anche in Italia) e nel resto del mondo.

Le prime dieci canzoni in graduatoria ricevono anche un punteggio, da 12 a 1, a seconda del punteggio ottenuto.

Il risultato finale è determinato per il 50,7% dai voti del pubblico (nazionale e internazionale, ovvero, Resto del Mondo) e per il 49.3% dalle Giurie Nazionali.

La somma di tutti i voti determina l'artista (e il Paese) vincitore.