Lucio Corsi all'Eurovision con Volevo essere un duro: il testo

Il cantante, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, partecipa al contest in programma a Basilea al posto di Olly. Sul palco, intonerà ancora una volta il brano che l'ha reso noto al pubblico mainstream

Perché in fondo è inutile fuggire

Però non sono nessuno

Che non gli importa del futuro no

Per quelli normali

Me lo diceva mamma ed io

Ma non ho mai perso tempo

Non sono nato con la faccia da duro

Uno spaccino in fuga da un cane lupo

Al suo arrivo all' Eurovision Song Contest , Lucio Corsi è stato accolto da un bagno di folla. Centinaia di fan lo hanno atteso davanti al turquois carpet, su cui ha sfilato con una delle sue t-shirt preferite, quella che ritrae Gatto Silvestro. Sul palco di Basilea, Corsi porterà la sua canzone Volevo essere un duro.

Festival di Sanremo, il debutto di Lucio Corsi

Con delicatezza e ironia, Volevo essere un duro parla di identità maschile e vulnerabilità, smontando con intelligenza lo stereotipo dell’uomo forte, impassibile e aggressivo. Lo si intuisce già dal titolo, che racchiude la discrepanza tra ciò che la società si aspetta da un uomo e ciò che un individuo realmente è o desidera essere. Nel brano, Corsi racconta con tono leggero e surreale il suo tentativo – fallito e forse mai realmente voluto – di diventare un “duro”. Le immagini che evoca, spesso poetiche e un po’ folli, disegnano un mondo in cui la dolcezza, la sensibilità e l’eccentricità non solo sono ammesse, ma diventano forza. Il protagonista è un antieroe che sceglie consapevolmente di non aderire a un modello imposto, abbracciando invece la propria unicità.