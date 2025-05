Eurovision 2025, Lucio Corsi alle prove. VIDEO

Il cantautore toscano, che si esibirà nella manifestazione canora in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera, ha cantato il brano Volevo essere un duro in compagnia del co-autore Tommaso Ottomano. Sullo sfondo, una scenografia retrò e i sottotitoli in lingua inglese

Due grandi casse anni Settanta, luci soffuse e un’atmosfera color seppia. Un video Instagram dalle prove dell’Eurovision Song Contest, che si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera, ha anticipato la scenografia che accompagnerà Lucio Corsi e il co-autore Tommaso Ottomano. “Voglio far conoscere la mia canzone, con i miei strumenti e le parole”, aveva dichiarato il cantautore toscano, che rappresenterà l’Italia con il brano Volevo essere un duro dopo la rinuncia del vincitore Olly. La canzone era arrivata seconda al Festival di Sanremo 2025, e ora il video delle prove ha confermato la presenza all'Eurovision dei sottotitoli con traduzione in lingua inglese. “L’approccio con cui voglio affrontare questa esperienza è lo stesso con cui ero andato al Festival di Sanremo. Perciò portando quella canzone, incentrando il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti”, ha spiegato Corsi, che non considera la musica come una competizione. “Non nasce con questa caratteristica e non la deve avere a mio parere. Perciò sono qui per fare questa esperienza, per portare una canzone a cui tengo, per suonare, per imparare a fare meglio questo tipo di lavoro, questo tipo di mestiere. Ovviamente spero di fare un bell'Eurovision, di divertirmi, di farlo al meglio, di suonare bene”.