Eurovision 2025, Gabry Ponte sul palco per le prime prove: le foto

Grande attesa per la partecipazione di Gabry Ponte alla 69esima edizione del contest . Il DJ sarà in gara con la canzone Tutta l’Italia, jingle ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Gabry Ponte sarà tra i quindici artisti in gara nella prima semifinale di martedì 13 maggio. Il DJ si esibirà in undicesima posizione per cercare di strappare uno dei dieci posti disponibili per la finale.