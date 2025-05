Spettacolo

I finalisti della kermesse internazionale si giocano la vittoria e il podio. Come per le precedenti serate, grande attenzione allo stile, elemento chiave di ogni performance. Per l'Italia Angelina Mango è pronta a stregare ancora una volta la Malmö Arena. Dopo le polemiche e le esclusioni, largo alla musica e allo show A cura di Vittoria Romagnuolo