Darin lancia Moonlight: “Seguo le vibrazioni del presente”

Tra i massimi esponenti del pop svedese, Darin ha appena lanciato Moonlight. Reduce dal successo di Electric, Superstar e Can’t Stay Away, il cantautore scandinavo è tornato con un brano irresistibile. L’artista: “Ho fatto cose straordinarie, questi anni sono stati delle montagne russe, differenti ere musicali. Ciò che mi rende più felice è il non sapere dove sarò tra due anni, mi entusiasma l’idea dell’ignoto”. L'intervista

Darin: “Faccio ciò che sento nel presente”

Dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, la Svezia è generalmente ritenuta il terzo Paese esportatore di musica pop a livello internazionale. Nonostante sia difficile misurare tale valore, vista l’impossibilità di individuare elementi specifici e quantificabili, nel corso degli anni la nazione scandinava ha lanciato artisti giunti sul tetto del mondo, tra questi gli ABBA, Avicii, i Roxette, gli Swedish House Mafia, Robyn, Alesso, Tove Lo ed Eagle-Eye Cherry.

La storia del pop svedese potrebbe essere suddivisa in tre fasi: la prima dalla vittoria degli ABBA con Waterloo all’Eurovision Song Contest 1974 ai primi anni ’80, la seconda dai primi anni ’90 agli inizi del terzo millennio con artisti come gli Ace of Base, i Roxette e i The Cardigans, infine la terza dal 2005 ad oggi con Darin, Eric Saade, Agnes Carlsson, Zara Larsson, Loreen e molti altri.

Darin, classe 1987, è tra i più amati e importanti artisti dell’attuale scena nordica. Divenuto noto con la partecipazione alla prima edizione del talent-show Idol, successivamente il cantante ha inanellato una serie di primi posti nelle classifiche della sua terra natia alternando album in inglese a lavori in lingua madre. Nel corso degli anni Darin ha sperimentato generi differenti passando dal pop di Lovekiller, Nobody Knows e So Yours alle sonorità disco di Satisfaction fino a brani dalle vibrazioni elettroniche. Dopo il successo in Italia con Electric, Superstar e Can’t Stay Away, il cantante ha ora lanciato Moonlight. Lo abbiamo intervistato.

Partiamo dal tuo ultimo singolo Moonlight, un’altra grande hit

Quando mi è stata presentata, ho subito pensato a quanto mi rispecchiasse, il testo parla di me al 100%. Ho subito sentito una forte connessione con il brano.

Negli anni hai sperimentato continuamente. A livello musicale sei passato dal pop alla disco music fino ai suoni elettronici, mentre per quanto riguarda i testi hai iniziato in inglese passando poi allo svedese per proseguire pubblicando contemporaneamente lavori in entrambe le lingue, come ad esempio Fantasi e Moonlight. Qual è la tua direzione oggi?

In questo momento mi trovo in un buon punto, sto facendo musica felice che mi fa sentire vivo permettendomi di osservare il mondo da nuovi punti di vista. Brani da ballare e good vibes. Negli ultimi due anni ho rilasciato canzoni in inglese e in svedese, amo pubblicare brani in entrambe le lingue, magari a breve canterò anche in italiano. Mi piace fare ciò che sto sentendo in quel preciso istante. Mi lascio guidare dal presente.

C’è una canzone che senti più vicina a te?

Direi Electric. La canzone racconta l’incontro con una persona, avvenuto durante una serata con il mio miglior amico. È stata la serata più bella della mia vita. Un brano felice, da ballare in discoteca e che racconta tanto di me.

I videoclip di Moonlight ed Electric sono stati girati a Palma di Maiorca

Dopo un periodo tra Svezia e Spagna, da un paio di anni mi sono trasferito a Palma di Maiorca. Sono sempre in giro, ma la mia base ormai è lì, così per una volta ho fatto venire tutti a casa mia.

Quest’anno festeggi vent’anni di carriera

Mi sembrano 50 anni! Sono accadute così tante cose che dovrei sentirmi più vecchio di quanto in realtà non sia. Ho fatto cose straordinarie, questi anni sono stati delle montagne russe, differenti ere musicali. Ciò che mi rende più felice è il non sapere dove sarò tra due anni, mi entusiasma l’idea dell’ignoto, magari tra due anni sarò in Italia, chi può saperlo, vedremo.

Cosa diresti al te di vent’anni fa?

Non cambierei molto perché gli sbagli servono per crescere e imparare. Gli errori mi hanno fatto scoprire altri modi di scrivere e generi musicali. Forse mi suggerirei di non prendere le cose troppo sul personale perché quando sei giovane tendi a trasformare anche i fatti più piccoli in grandi macigni, magari perché sei più vulnerabile. Inoltre, mi consiglieri di non preoccuparmi troppo di ciò che pensano gli altri e di seguire la mia strada. Infine, mi direi anche di divertirmi tanto, ancora di più.

Il tuo primo ricordo legato alla musica?

Il video di Like a Prayer di Madonna. Ero davvero piccolo, avevo due o tre anni, ricordo di aver visto il videoclip della canzone. Lei in una chiesa con un’atmosfera misteriosa, mi sono subito innamorato di quel tipo di musica. Un altro momento molto importante è stato il mio primo concerto a nove anni: Michael Jackson in Svezia. Questi due momenti hanno avuto un impatto grandissimo sulla mia vita.

Sei cresciuto con il pop

I miei genitori ascoltavano tantissima musica pop, sono cresciuto con Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston e Stevie Wonder. Ho tanti ricordi bellissimi legati al pop.