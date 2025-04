Val Kilmer, le autorità hanno confermato la causa della morte

I RUOLI AL CINEMA, DA JIM MORRISON AL TENENTE DI TOP GUN

Kilmer aveva studiato alla prestigiosa scuola di arte, musica e spettacolo Juilliard a New York e nel 1984 aveva debuttato sul grande schermo nel film Top Secret! del trio di registi e sceneggiatori Jim Abrahams, David Zucker e Jerry Zucker, celebri anche per le serie di Una pallottola spuntata e L’aereo più pazzo del mondo. Nel 1985 Kilmer aveva poi raggiunto la fama con la commedia Scuola di geni e successivamente aveva interpretato il tenente Tom “Iceman” Kazansky al fianco di Tom Cruise nel film Top Gun del 1986. Nel 2022 aveva ripreso il suo ruolo in Top Gun: Maverick, dove il suo personaggio, proprio come lui, era alle prese con un tumore alla gola. L’attore aveva anche interpretato la leggenda del rock Jim Morrison nel biopic The Doors di Oliver Stone e aveva recitato in pellicole come Cuore di tuono, Tombstone, Una vita al massimo, Heat – La sfida, Batman Forever, Spiriti nelle tenebre, Il Santo, Nella mente del serial killer, Kiss Kiss Bang Bang e altri.