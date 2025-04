È morto Val Kilmer, l'attore americano aveva 65 anni

La causa è stata una polmonite. Tra i film che lo hanno reso celebre ci sono 'Top Gun' di Tony Scott nel 1986, 'The Doors' e 'Batman Forever'

È morto a Los Angeles all'età di 65 anni Val Kilmer, l'attore di Hollywood celebre per numerosi ruoli tra cui quelli da protagonista nei panni di Jim Morrison e Batman. La causa è stata la polmonite, ha detto sua figlia, Mercedes Kilmer, come riferisce il New York Times.

Attore di talento

Formatosi alla Juilliard, una delle principali scuole di arti, musica e spettacolo del mondo. Divenne famoso negli anni ’80 e ’90, interpretando Jim Morrison nel film di Oliver Stone e il pilota "Iceman" accanto a Tom Cruise. Considerato un talento intenso e perfezionista, ebbe anche una reputazione da “bad boy” di Hollywood, spesso in conflitto con registi e colleghi. Tra gli altri film che lo hanno reso celebre ci sono anche 'Top Gun' di Tony Scott nel 1986 e 'Top Gun: Maverick', di Joseph Kosinski, nel 2022, sempre al fianco di Tom Cruise. E ancora, per restare nei fortunati anni '80, c'è 'Heat - La sfida' di Michael Mann (1986), e negli anni '90 'Il santo' di Phillip Noyce (1997). Nel 2003 fu tra gli interpreti di 'The Missing' di Ron Howard.