Snowland Music Festival 2025, la line up: da Fedez ad Afrojack

Tre giorni di musica a oltre 2.000 metri. Giovedì 24 aprile si alzerà il sipario sulla nuova edizione di Snowland Music Festival , in scena fino a sabato 26 aprile. Attesi grandi nomi del panorama discografico italiano e internazionale: da Fedez ad Afrojack passando per Oliver Heldens e Mambolosco.

Per tre giorni Livigno ospiterà l’evento atteso da migliaia di persone. Ecco gli artisti della line up del festival:

Snowland Music Festival è un appuntamento unico che unisce bellezze paesaggistiche a grandi nomi della musica mondiale. Giovedì 24 aprile la kermesse prenderà il via con artisti del calibro di Afrojack e Fedez ( FOTO ), quest’ultimo reduce dal successo di Battito in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Afrojack sarà tra i protagonisti della prima giornata con uno show unico in programma a partire dalle ore 22.30. L’artista è tra i DJ e produttori più famosi al mondo, tra i suoi singoli ricordiamo Take Over Control con Eva Simons e Give Me Everything con Pitbull, Ne-Yo e Nayer.