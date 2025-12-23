Claudio Baglioni, la possibile scaletta del concerto a Sulmona

Dopo l'atteso concerto di Sulmona, Claudio Baglioni chiuderà la tournée nei grandi teatri lirici italiani con il doppio appuntamento al Teatro Petruzzelli di Bari in programma domenica 28 e lunedì 29 dicembre
Nuovo appuntamento live con la musica di Claudio Baglioni. Il 23 dicembre il cantautore sarà in concerto a Sulmona, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
claudio baglioni a sulmona, la possibile scaletta del concerto
Martedì 23 dicembre la voce di Avrai porterà la sua musica sul palco del Teatro Caniglia, questo l’indirizzo: via Antonio de Nino 30, 67039, Sulmona. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 16 novembre a Napoli:
- Uomo di varie età
- Solo
- Dieci dita
- Gli anni più belli
- Fotografie
- Dodici note
- Acqua dalla luna
- Noi no
- Amori in corso
- Con tutto l’amore che posso
- Un po’ di più
- Ora che ho te
- Tienimi con te
- Pioggia blu
- Quei due
- Domani mai
- Quante volte
- Reginetta
- Strada facendo
- Poster / Io me ne andrei / E adesso la pubblicità / Via
- Cuore di aliante / Dagli il via / Io sono qui / E tu
- Amore bello / Sabato pomeriggio / Questo piccolo grande amore / E tu come stai?
- Avrai
- Mille giorni di te e di me
- La vita è adesso
Dopo il concerto di Sulmona, Claudio Baglioni chiuderà la tournée nei grandi teatri lirici italiani con il doppio appuntamento al Teatro Petruzzelli di Bari in programma nelle serate di domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Nel giugno del prossimo anno il cantautore darà il via al nuovo progetto live "Grand Tour - La vita è adesso".
La tournée sarà l’occasione per celebrare il quarantesimo anniversario dell’uscita dell’album La vita è adesso. L’artista si esibirà in numerose location suggestive fino alla chiusura in programma il 18 settembre a Torino. Tra le quaranta località toccate troviamo la Reggia di Caserta, lo Sferisterio di Macerata, l’Arena dei Templi di Paestum, Piazza San Maco a Venezia e il Teatro Greco di Siracusa.
Claudio Baglioni (FOTO) è tra i cantautori più amati del panorama discografico italiano. Nel corso degli anni l’artista ha collezionato numerosi successi, tra i suoi album ricordiamo Questo piccolo grande amore, Sabato pomeriggio, Solo, Oltre, Io sono qui, Viaggiatore sulla coda del tempo e il più recente In questa storia che è la mia distribuito nel dicembre del 2020.
