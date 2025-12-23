Claudio Baglioni, la possibile scaletta del concerto a Sulmona

Dopo l'atteso concerto di Sulmona, Claudio Baglioni chiuderà la tournée nei grandi teatri lirici italiani con il doppio appuntamento al Teatro Petruzzelli di Bari in programma domenica 28 e lunedì 29 dicembre

Nuovo appuntamento live con la musica di Claudio Baglioni. Il 23 dicembre il cantautore sarà in concerto a Sulmona, ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

claudio baglioni a sulmona, la possibile scaletta del concerto Martedì 23 dicembre la voce di Avrai porterà la sua musica sul palco del Teatro Caniglia, questo l’indirizzo: via Antonio de Nino 30, 67039, Sulmona. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite al concerto del 16 novembre a Napoli: Uomo di varie età

Solo

Dieci dita

Gli anni più belli

Fotografie

Dodici note

Acqua dalla luna

Noi no

Amori in corso

Con tutto l’amore che posso

Un po’ di più

Ora che ho te

Tienimi con te

Pioggia blu

Quei due

Domani mai

Quante volte

Reginetta

Strada facendo

Poster / Io me ne andrei / E adesso la pubblicità / Via

Cuore di aliante / Dagli il via / Io sono qui / E tu

Amore bello / Sabato pomeriggio / Questo piccolo grande amore / E tu come stai?

Avrai

Mille giorni di te e di me

