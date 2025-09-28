Claudio Baglioni parte il "GranTour La vita è adesso". Tutte le date

Quaranta anni fa usciva "La vita è adesso", l'album più venduto di sempre in Italia che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera del cantautore. Per festeggiare la ricorrenza, il tour annunciato prevede 40 concerti da giugno a settembre 2026. Ieri, sabato 27 settembre, il via da Lampedusa, uno dei luoghi più simbolici d’Italia
Quaranta anni fa usciva "La vita è adesso" un album che ha fatto epoca, il più venduto di sempre in Italia, e che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Claudio Baglioni. Per festeggiare la ricorrenza, l'infaticabile cantautore, ha annunciato il "GranTour La vita è adesso" che prevede 40 concerti tenuti in scenari suggestivi d'Italia. Un'anteprima di quello che sarà questo nuovo progetto, c'è stata allo Stadio Comunale di Lampedusa.
"La vita è adesso, il sogno è sempre"
"La vita è adesso, il sogno è sempre" da giugno a settembre 2026 si articolerà in concerti straordinari tenuti in luoghi di inestimabile valore culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico, che ospiteranno gli spettatori come protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l'incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo.