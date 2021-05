3/16 ©Webphoto

Ha vinto numerosi premi come due Festivalbar, otto Vota la voce, otto Wind Music Awards e sei Telegatti. Nel 1985 è stato invitato al Festival di Sanremo per ricevere il premio “canzone del secolo” proprio per il brano “Questo piccolo grande amore”. In quell’occasione è stato l’unico artista a esibirsi in live con un assolo di pianoforte e voce

Baglioni, il testo del singolo "Uomo di varie età"